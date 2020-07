BYC, 여름맞이 이벤트…"누디 제품 10%↓"

[아시아경제 조유진 기자] BYC가 여름을 맞아 7월 한달간 다양한 할인 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이날부터 13일까지 제품 구매 시 7%를 적립 쿠폰과 7% 중복 할인쿠폰을 증정하며, 16일과 26일 이틀간 누디 제품 10% 한정쿠폰을 제공한다.



누디 스타일은 봉제선이 없는 이음선 부착방식으로 속옷 라인이 드러나지 않아 깔끔하고 편안한 피팅감을 주는 것이 특징으로 여름철 가볍게 입기 좋다. 제품은 누디브라와 브라탑, 센스누디여삼각, 누디여런닝이 있다.



실버 컬러 제품을 할인하는 실버 데이 이벤트도 진행된다. 오는 14일부터 20일까지 회색 제품 20종을 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또한 21일부터 27일까지 9개 런닝 품목을 균일가 1만원에 구입할 수 있는 이벤트도 진행한다.



BYC는 전속 모델 아린의 모습이 담긴 선물도 준비했다. 이날부터 5만원이상 구매 후 응모글을 작성한 이들 중 추첨을 통해 오마이걸 싸인이 담긴 앨범을 증정하며, BYC 공식 온라인쇼핑몰 가입 시, 핸드폰 배경화면으로 사용할 수 있는 ‘아린 비공개 화보컷’을 무료로 다운받을 수 있다.

오는 16일부터는 BYC 직영점에서 1만원 구매 시 전속 모델 아린의 포스터를 증정한다. 해당 이벤트는 전국 55개 직영점에서 진행한다.



