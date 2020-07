중앙고속도로 춘천주유소(부산방향) 쉼터 및 정비코너 새 단장

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 중앙고속도로 상행방향에 위치한 춘천주유소(부산방향)는 최근 고객쉼터와 정비코너를 전면 리모델링했다고 7일 밝혔다.

춘천주유소는 야외 쉼터 옆에는 인공폭포까지 조성, 고객들이 잠시나마 주유소에서 제공하는 커피 한잔을 하며 운전 피로를 덜 수 있도록 배려했다. 또한 진공청소기와 타이어 공기주입기 등을 갖춘 정비코너도 새 단장, 고객들의 호응을 얻고 있다.

주유소 관계자는 "이번 야외쉼터와 인공폭포 완공을 기점으로, 더욱 다양한 이벤트를 지속적으로 펼칠 계획"이라며 "앞으로도 고객분들이 항상 즐겁게 주유소를 방문하실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr