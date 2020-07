안다르, 데일리 7부 팬츠 출시

[아시아경제 조유진 기자]애슬레저 리딩 브랜드 안다르(대표 신애련)가 냉감 기능성 소재로 제작된 7부 팬츠를 출시한다고 7일 밝혔다.

'에어스트 어반 7.2부 와이드 팬츠'는 시원하게 다리가 드러나는 7.2부 기장과 와이드 핏으로 제작돼 시원하면서도 편안하게 착용할 수 있다. 냉감기능 소재와 허리를 압박하지 않는 Y밴드 타입으로 제작돼 한여름에도 시원한 쿨링감과 편안함을 책임진다. 특히 포켓에 메쉬 소재를 덧대 통기성을 높였다.

'슬릿 스트레이트 팬츠 7부'는 운동복과 일상복 겸용으로 활용할 수 있다. 냉감기능 소재인 하이게이지 원단을 사용했고, 밑단에 슬릿 디자인을 넣어 몸에 맞는 스트레이트 핏이지만 편안한 움직임이 가능하다. 블랙, 네이비그라피티, 라이트베이지 세가지 컬러로 출시된다.

이 외에도 친환경 소재를 사용한 '모달실크 커버업 슬리브리스'와 '에어플라이 투웨이 프리런백', '에어플라이 스트레이트 프리 헤어밴드' 등도 출시됐다. 힙색과 슬링백 두 가지로 연출 가능한 에어플라이 투웨이 프리런백은 간편하게 소지품을 보관할 수 있는 미니사이즈 백으로, 러닝, 등산 등 다양한 액티비티 활동시 활용 가능하다.

출시를 기념해 이날 오전 10시부터 20일 오후 5시까지 에어스트 어반 7.2부 와이드 팬츠, 슬릿 스트레이트 7부 팬츠, 모달실크 커버업 슬리브리스 등 신제품을 최대 41%까지 할인하는 프로모션을 진행한다.

