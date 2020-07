GS칼텍스-LG화학, 빅데이터 활용해 배터리 특화 서비스 개발

[아시아경제 황윤주 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 이 전기차 업계 파트너들과 손잡고 빅데이터를 활용한 전기차 배터리 특화 서비스 개발에 나선다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 은 7일 서울 여의도 LG트윈타워에서 시그넷이브이, 소프트베리, 케이에스티 모빌리티, 그린카와 함께 『충전 환경 개선 및 신사업 기회 발굴을 위한 업무협약(MOU)』을 체결했다고 밝혔다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 은 전기차 생태계 발전을 위한 충전 솔루션 개발 필요성에 뜻을 같이 하고, 전기차 충전 과정에서 발생하는 빅데이터를 활용해 배터리 관련 서비스를 제공한다는 방침이다.

이번 업무협약은 충전소에서 수집한 전기차 빅데이터를 활용해 다양한 배터리 특화 서비스를 발굴하기 위한 것으로 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 은 우선적으로 배터리 안전진단 서비스를 개발하기로 했다.

배터리 안전진단 서비스는 전기차(그린카, 케이에스티 모빌리티)가 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스 충전소에서 충전을 진행하는 동안 주행 및 충전 데이터를 클라우드에 저장하고, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 빅데이터 분석 및 배터리 서비스 알고리즘을 통해 배터리의 현재 상태와 위험성을 확인하여 충전기(시그넷이브이)는 물론 운전자의 휴대폰(소프트베리)에서도 바로 확인할 수 있는 서비스다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 은 2021년까지 실증 사업을 완료한 후 국내 서비스 사업을 런칭하고, 2022년부터 해외 충전 시장으로 배터리 특화 서비스 사업을 확대할 예정이다.

양사는 추후 배터리 안전진단 서비스를 기반으로 배터리 수명을 개선할 수 있는 스마트 충전 및 잔존 수명 예측 등의 신규 서비스도 발굴하기로 했다. 서비스 개발이 완료되면 운전자는 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스 전기차 충전소에서 배터리 안전진단, 퇴화 방지 알고리즘이 적용된 스마트 충전, 잔존 수명 예측 서비스 등을 원스톱 서비스로 받을 수 있게 된다.

이번 업무협약은 전통적인 정유 사업 강자를 넘어 에너지-모빌리티 분야의 경쟁력을 강화하는 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스와 글로벌 전기차 배터리 시장 1위인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 이 함께 배터리에 특화된 서비스를 상품화 하는데 큰 의미가 있다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스는 현재 전국 44개소 주유소·충전소에 100kW급 전기차 충전기를 설치하여 운영하고 있다. 2022년까지 100kW이상 초급속 전기차 충전기를 160개 수준으로 확장하고 차량 관련 서비스도 확대하는 등 주유소를 거점으로 한 전기차 생태계를 지속 확장시킨다는 계획이다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 은 지난 30년 간 선제적인 R&D 투자를 통해 1만 7000건 이상의 전기차 배터리 특허를 확보하는 등 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다. 또한, 지난해 말 기준 전세계 350만대에 달하는 전기차에 배터리를 공급했으며, 이를 바탕으로 장수명 배터리 기술과 수명 평가 역량을 확보해왔다.

김정수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 150 등락률 -0.41% 거래량 77,007 전일가 37,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 칼텍스 실장은 "전기차 충전사업은 더 빠르고 더 편리한 충전서비스를 제공하는 것뿐만 아니라, 충전소를 거점으로 데이터를 수집하고 다양한 차량 진단 서비스를 제공해 줄 수 있어야 한다"며 "전기차 생태계의 파트너들과 함께 각 사가 잘하는 역할들을 모아 유기적으로 비즈니스 모델을 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

김동명 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 9,000 등락률 +1.77% 거래량 371,047 전일가 509,000 2020.07.07 10:53 장중(20분지연) close 부사장은 "이번 업무협약을 통해 전기차에 특화된 서비스를 제공함으로써 운전자가 보다 안전하고 편리하게 전기차를 이용할 수 있는 계기를 마련하게 됐다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr