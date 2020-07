LGU+아이돌Live, '부퀘스트' 방영

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 '부퀘스트' 두 번째 주인공으로 5인조 걸그룹 ‘ITZY(있지)’가 출연한다. 이 방송은 7일 오후 5시 U+아이돌Live 앱을 통해 방영된다.

부퀘스트는 ‘부(副)캐릭터‘와 ‘퀘스트’의 합성어로 가수 이효리의 ‘린다G’, 개그우먼 김신영의 ‘둘째 이모 김다비’와 같이 공식 활동 모습 ‘본캐릭터’가 아닌 새로운 캐릭터 ‘부캐’를 쟁취하기 위해 멤버간 경쟁하는 과정을 그린 미션형 야외 버라이어티 프로그램이다. LG유플러스가 자체 제작해 U+아이돌Live를 통해 독점 제공한다.

ITZY의 '부퀘스트' 방송 기념 멤버 각자 미션을 통해 획득한 캐릭터를 착장한 사진으로 한정판 포토카드를 제작, 시청 고객 대상으로 추첨을 통해 경품으로 제공할 예정이다. ITZY의 '부퀘스트'는 앞으로 4주간 매주 화·목 오후 5시에 총 8회로 방송된다. 본방송 종료 후 멀티캠 및 촬영 비하인드 등 미공개 영상도 U+아이돌Live에서 확인할 수 있다. 타사 고객 역시 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어로 U+아이돌Live 앱을 내려 받아 ITZY의 '부퀘스트'를 무료로 볼 수 있다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스 이용 U+tv 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스로 TV에서 더 크고 생생하게 감상 가능하다.

김민구 LG유플러스 모바일서비스담당은 “세계적으로 케이팝의 위상을 높인 인기 아이돌의 여행, 먹방, 일상, 멤버간 케미를 담아낸 다채로운 오리지널 콘텐츠를 선보이고 있다”며 “앞으로 아이돌 ‘최애’의 매력이 가득한 오리지널 콘텐츠 지속 제작할 계획이니 기대해달라”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr