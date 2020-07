은성수 "금융보안 대폭 강화…'디지털 종합혁신안' 이달 발표"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원장은 7일 최근 가속화하는 다양한 형태의 디지털 금융혁신과 관련해 "금융보안은 대폭 강화하고 한 단계 높은 이용자 보호체계를 마련하겠다"는 구상을 밝혔다.

은 위원장은 이날 오전 금융보안원 주최로 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 '정보보호의 날(7월8일) 기념 금융회사 최고경영자 초청 세미나' 기조연설에서 "(디지털 금융혁신은) 금융보안과 정보보호 측면에서 새로운 도전과제를 우리에게 끊임없이 던져 주고 있다"면서 이렇게 말했다.

은 위원장은 ▲불법적 개인정보 취득에 따른 부정결제 사고의 가능성 ▲금융이 비금융 부문 리스크의 영향을 받는 '제3자 리스크' ▲클라우드ㆍ사물인터넷 활용 확산 등에 따른 사이버공격 범위 확대 등의 문제를 언급했다.

그는 "국민의 재산과 개인정보가 안전하게 지켜지지 않는다면 디지털 금융혁신은 사상누각에 불과하다"면서 "금융보안과 정보보호의 탄탄한 기반 하에 지속가능한 디지털 금융혁신을 추진하겠다"고 말했다.

금융당국은 이달 중 '디지털금융 종합혁신방안'을 발표하고 전자금융거래법 개정을 추진할 방침이다.

이를 통해 금융회사와 전자금융업자의 조직ㆍ내부통제체계ㆍ거버넌스 전반의 수준을 한 단계 끌어올려 사이버공격ㆍ보이스피싱을 비롯한 다양한 디지털금융 리스크에 전사적으로 대응하게 한다는 구상이다.

또 전자금융업자가 이용자로부터 받아 보유하는 선불충전금의 외부 예치ㆍ신탁 등을 의무화하는 방안도 조속히 시행한다는 계획이다.

금융당국은 아울러 금융분야 인증ㆍ신원확인 제도의 혁신을 위해 올해 3분기 중 '금융분야 인증ㆍ신원확인 제도혁신 방안'을 마련하기로 했다.

은 위원장은 이와 관련해 "금년 말 공인인증서 폐지로 예상되는 다양하고 편리한 인증수단 간 경쟁은 장려하되, 인증서 난립 등에 따른 국민 불편은 방지하고 국민 재산 보호와 금융거래 질서 확립이라는 기본 원칙은 견지하면서도 제도를 개선하겠다"고 설명했다.

은 위원장은 빅테크(대형 정보통신 기업)의 금융업 진입에 대해 "빅테크를 통한 혁신은 장려하되 부작용은 최소화해야 한다"면서 "빅테크가 금융산업에 본격 진출할 것에 대비해 금융안정ㆍ소비자보호ㆍ공정경쟁 등을 위한 기반을 마련하겠다"고 말했다.

