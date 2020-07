SK건설, 86억 규모 우즈벡 정유공장 현대화 설계서비스계약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설이 총 사업비 6억달러에 달하는 우즈베키스탄의 정유공장 현대화사업의 본격적 첫발을 내디뎠다.

SK건설은 6일 우즈베키스탄 국영석유공사인 UNG와 6억달러(약 7164억원) 규모 부하라 정유공장 현대화 사업의 설계 서비스 계약을 맺었다고 7일 밝혔다. 수주금액은 720만달러(약 86억원) 규모다.

SK건설과 UNG는 한국과 우즈베키스탄 양국 정부의 적극적인 지원 속에 지난해 4월 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에서 열린 양국 정상회담 사전행사에서 사업 추진을 위한 공동 협약을 체결한 바 있다. 이번 계약 확정도 6일 서울에서 열린 양국 경제협력 회담을 통해 이뤄졌다. 양사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 계약식 행사를 따로 진행하지 않고 비대면 서명 방식으로 계약을 맺었다.

이번 프로젝트는 타슈켄트에서 남서쪽으로 437㎞ 떨어진 부하라 지역에 위치한 일일 생산량 5만배럴 규모의 부하라 정유공장을 현대화하는 사업이다. SK건설은 정유공장 시설을 개선해 중유를 부가가치가 높은 경질 석유제품으로 전환하고 가솔린, 디젤 등의 제품 품질을 새로운 친환경 규격인 '유로5(Euro V)'로 끌어올릴 계획이다.

지난해 10월 우즈베키스탄 정부는 대통령령으로 2023년부터 '유로4(Euro IV)' 이하의 석유제품 수입을 금지토록 했다. 이러한 친환경 정책에 맞춰 자국 내 생산 제품 역시 유로5 규격을 갖추기 위해 우즈벡 정부는 부라하 정유공장의 현대화를 추진하고 있다.

SK건설은 이번 계약을 통해 기본 설계(FEED)에 본격 돌입할 예정이다. 이 단계에서는 프로젝트에 대한 개략적 설계는 물론 적용 가능한 세부 기술을 확인하고 프로젝트 수행 비용을 산출하는 등 프로젝트 전반에 걸친 중요 내용들을 검토하게 된다. SK건설은 발주처와 투자 검토부터 EPC(설계·조달·시공), 운영, 유지보수에 이르기까지 프로젝트 전 과정에 대한 지식과 기술력을 공유해 새로운 사업모델을 만들어나가고 있다.

SK건설은 올해 친환경 사업 비중을 확대하고 친환경 사업모델 및 기술 개발에 역량을 집중하고 있다. 지난 2월에도 인도네시아 최대 국영 건설사인 위카(WIKA)와 친환경 아스팔트 사업을 위한 기술서비스 협약 및 양해각서를 체결하고 친환경 기술 개발, 상업화 플랜트 건설을 추진 중에 있다.

이번에 협약을 맺은 UNG는 1992년 설립된 임직원 12만명 규모의 국영석유가스공사로 석유 및 가스 관련 사업을 전담하고 있는 우즈베키스탄 최대 기업이다. 현재 총 일일 생산량 15만배럴의 2개 정유공장을 운영 중으로 국책사업으로 추진 중인 에너지분야 고도화를 위해 향후 정유공장 증설 및 석유화학사업으로의 확장을 계획 중에 있다.

안재현 SK건설 사장은 "장기적 관점에서 UNG와의 전략적 협력관계를 더욱 강화할 계획"이라며 "자체 보유한 친환경 기술 뿐만 아니라 새로운 기술에 대한 투자를 기반으로 사회적 가치와 경제적 가치가 조화된 사업모델에 더욱 집중할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr