[클릭 e종목]"푸드나무, 올해 외형 성장·수익성 개선 전망"

리딩투자증권 보고서, 1억만팩 판매고 달성 기대

2020년 영업이익 110억원…전년比 101%↑

리딩투자증권은 7일 푸드나무에 대해 국내 대표 푸드테크 기업으로 성장이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 3만6000원을 제시했다.

푸드나무는 전자상거래 플랫폼을 이용해 간편건강식품을 유통·생산하는 푸드테크 업체다. 플랫폼, 제품, 기타 콘텐츠 등 3개 사업 부문으로 구성돼 있으며 16개의 자사 브랜드와 랭킹닭컴, 피키다이어트, 개근질마트 플랫폼 등을 통해 고성장세를 보이고 있다.

푸드나무는 올해 누적 회원 수 130만명을 넘어설 것으로 전망된다. 충성고객 증가에 따른 재구매율 상승으로 연내 닭가슴살 1억 만팩의 판매량을 달성하는 데 무리 없을 것으로 예상된다.

피키다이어트와 개근질마트 플랫폼은 하반기 수익 구간으로 전환될 예정으로 물류센터 자동화, 광고비 등의 일회성 비용 감소로 하반기 회사의 수익성은 상반기보다 크게 개선될 것으로 예상된다.

국내에서 닭가슴살 소비가 가장 많은 업체로 낮은 원가 변동성을 갖고 있다는 점도 긍정적이다. 연간 고정가격 계약을 통해 원가 상승에 의한 이윤 축소 영향을 최소화고 있어 조류인플루엔자 등 대외 변수에 따른 위협요인을 줄여 실적 안정성을 보유하고 있다.

윙입푸드와 맺은 합작법인(푸드나무 60%, 윙입푸드 40%)의 3분기 생산설비 가동이 가시권에 들어왔다는 점도 긍정적이다.

한유건 리딩투자증권 연구원은 “자회사 문트리를 통한 자체 광고, 미디어콘텐츠 제작으로 광고비 절감 효과도 기대된다”라며 “중장기 성장 모멘텀으로 대체육 시장 진출을 기획하고 있어 향후 국내 대표 푸드테크 기업으로의 성장이 기대된다”라고 설명했다.

푸드나무의 올해 연결 예상 매출액은 1134억원, 영업이익은 110억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 75%, 101% 늘 것으로 예상된다. 한유건 연구원은 "중국 시장 진출 확정과 생산설비 가동 본격화가 나타나면 프리미엄 부여가 가능할 것"이라고 전망했다.

