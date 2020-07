[클릭 e종목]"엔씨소프트, 목표주가 110만원… 2분기 실적 기대감↑"

한국투자증권, 투자의견 '매수' 제시…6일 종가 99만5000원

[아시아경제 금보령 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 995,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 944,000 2020.07.07 07:53 장시작전(20분지연) close 2분기 실적이 전년 대비 크게 성장할 것으로 예상됨에 따라 한국투자증권은 투자의견 '매수', 목표주가 110만원을 제시했다. 목표주가는 기존 85만원에서 약 30% 상향했다. 6일 종가는 99만5000원이다.

7일 한국투자증권에 따르면 엔씨소프트의 2분기 실적은 매출액 6418억원, 영업이익 2484억원으로 추정된다. 전년 대비 각각 56.2%, 92% 늘어난 수치다.

'리니지M'과 '리니지2M'의 2분기 평균 예상 일매출액은 각각 21억원, 31억원으로 전분기와 비교해 소폭 자연감소할 것으로 보인다. 이에 따라 모바일게임 매출액은 4732억원으로 전년보다는 111.4% 증가하지만, 전분기보다는 14.5% 줄어들 전망이다. 다만 전체 영업비용은 3935억원으로 전분기 대비 19.6% 감소가 추정되는데 주로 1분기에 발생한 일회성 인센티브의 효과가 제거되는 영향을 받기 때문으로 풀이된다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "글로벌 게임시장에서 엔씨소프트에게 긍정적인 환경이 조성되고 있다. 우선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 외부활동 감소가 과거에는 게임의 소비자가 아니었던 사람들의 신규 유입으로 이어지고 있어 전 세계적으로 시장 자체가 확장되고 있다"며 "또한 최근에는 중국에서 '한한령(한류금지령)'과 관련된 긍정적인 분위기가 조성되며, 국내 기업들에 대한 판호 발급이 재개될 수 있다는 기대감이 커지고 있다. 모두 엔씨소프트에게 긍정적인 변화들"이라고 설명했다.

이어 그는 "이와 함께 엔씨소프트는 '블레이드앤소울2'의 국내 출시와 리니지2M의 해외진출을 연내 진행할 것임을 발표했다"며 "긍정적인 시장환경 속에서 엔씨소프트의 주력 신작이 국내·외에서 출시됨에 따라 내년에도 엔씨소프트의 성장은 지속될 전망"이라고 덧붙였다.

