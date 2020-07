[아시아경제 온라인이슈팀] 미스맥심 이아윤이 여신 몸매를 자랑했다.

최근 이아윤은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 이아윤은 검은색 레이스로 디자인 된 핫팬츠와 캐미솔 스타일의 상의를 입고 포즈를 취하고 있다. 특히 그녀의 압도적인 건강미가 시선을 사로잡는다.

한편 이아윤은 2018 미스맥슴 콘테스트 우승자로, 현재 카페를 운영하면서 모델로도 활동중이다. '미스맥심 콘테스트'는 세계적인 남성지 맥심에서 주최하는 모델 선발대회로, 심사위원이나 주최 측의 평가 없이 전적으로 대중들의 온라인 투표를 통해서 결정된다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr