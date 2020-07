[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 인스코비 인스코비 006490 | 코스피 증권정보 현재가 2,040 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 402,986 전일가 2,040 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close =23회차 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대한 전환가액을 2382원에서 2075원으로 조정. 시가하락에 따른 전환가액 조정.

◆ 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 5,940 전일대비 360 등락률 -5.71% 거래량 644,456 전일가 6,300 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close = 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 31,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 113,559 전일가 31,500 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close 과35억 규모 LNG 카고 탱크 공급 계약 채결.

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 87,800 전일대비 700 등락률 -0.79% 거래량 180,244 전일가 88,500 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close =자회사 현대삼호중공업의 6월 누적 기준 수주 규모는 2억7300만불로 전년(11억9600만불)대비 77% 줄었다고 공시.

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 87,800 전일대비 700 등락률 -0.79% 거래량 180,244 전일가 88,500 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close = 자회사 현대중공업의 6월 누적 기준 수주 규모는 14억8700만불로 전년(22억900만불) 대비 32% 줄었다고 공시.

◆ 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 31,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 113,559 전일가 31,500 2020.07.06 15:30 장중(20분지연) close =6월 누적 기준 수주 규모는 9억1500만불로 전년(9억1700만불) 보다 0.22% 줄었다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr