[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 홍초희가 개미허리를 자랑했다.

최근 홍초희는 자신의 인스타그램에 "?? ??????????? ?????? ?????????????? ???????????? ????? ??????????????? ????????? ?????????? ???????? ????? ??????????????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ???????" 라는 글과 함께 진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 홍초희는 검은색 핫팬츠 위에 크롭티를 입고 셀카를 찍는 모습이다. 특히 군살 하나 없는 몸매가 시선을 사로잡는다.

한편 한복 모델 홍초희 씨가 2020 미스맥심 콘테스트에 참가하여 독자 투표를 통해 TOP 20위권에 진입했다.

