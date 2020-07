[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 안동시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 피해를 입은 소상공인의 경영안정을 도모하기 위해 '소상공인 카드수수료 지원사업'의 지급대상을 확대한다고 7일 밝혔다.

매출액 한도 규모를 전년도 매출액 1억5000만원 이하에서 3억 이하로 완화하는 게 골자다. 지원금은 기존과 동일하게 전년도 카드 매출액의 0.8%로, 업체당 최대 50만원까지다.

신청은 경상북도 경제진흥원 북부지소에 방문하거나, 직접 방문 없이 온라인으로 신청할 수도 있다. 네이버 포털사이트에서 '경북소상공인카드'를 검색하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

방문 시 필요한 서류는 사업자등록증 사본과 통장 사본이다. 매출증빙에 해당하는 2019년 총매출액 및 카드매출액 확인 서류는 국세청과의 협의를 통해 세무서에서 일괄 확인하는 절차를 거치면서 대폭 간소화됐다.

