경기도, 코로나로 막힌 해외 판로 '온라인 상담회'로 뚫는다

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 온라인 수출상담회를 개최한다.

경기도는 코로나19 확산으로 해외 판로개척에 어려움을 겪는 도내 중소기업을 위해 7~8월 경기글로벌R&DB센터 내 디지털 무역상담실에서 '온라인 수출상담회'를 개최한다고 7일 밝혔다.

도는 앞서 코로나19로 해외 바이어의 입국 등이 어려워진 점을 고려해 지난 4월부터 해외 바이어 섭외 등 발 빠른 준비를 해왔다.

이번 온라인 상담회는 비대면 방식의 상담이 가능하도록 온라인 화상 시스템 등을 갖춘 수출지원 인프라인 '디지털 무역상담실' 8개 부스에서 진행된다.

행사에는 미국, 러시아, 인도, 말레이시아, 베트남, 태국, 싱가포르, 터키, 중국 등 10개국 바이어들이 참여한다. 주요 상담 품목은 코로나19 이후 수요가 급증하고 있는 홈뷰티, 홈쿠킹, 의료용품, 위생용품 등 코로나19 돌파구인 7대 유망품목이다.

도는 온라인 상담 진행 중 제안된 기업의 의견을 최대한 반영, 지원방식을 개선할 계획이다.

류광열 도 경제실장은 "코로나19에 적극 대응해 비대면 수출지원을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "경기도는 코로나19, 미중 갈등 등의 요소들이 수출기업에 미치는 영향을 최소화하고, 글로벌 온라인 시장 개척을 통한 수출 활성화에 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr