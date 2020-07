故 최숙현 동료들 "폭언·폭행, 성추행 일삼아" 폭로…가해자 지목된 감독 "한 적 없어"

故 최숙현 전 소속팀 동료 선수들, 국회서 기자회견

"상습적 폭언·폭행…미성년자에 음주 강요하기도"

감독·선배 선수들 "사죄할 것 없어"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 전 소속팀 관계자들의 가혹 행위로 인해 극단적 선택을 한 고(故) 최숙현 트라이애슬론(철인3종경기) 선수와 함께 활동했던 동료 선수들이 기자회견에서 고인과 자신들이 감내해야 했던 폭행에 대해 증언했다. 이들은 가해자들이 상습적 폭행·폭언, 성추행 등을 일삼았고 미성년자 선수에게 음주를 강요한 정황도 있다고 주장했다.

현역 트라이애슬론 선수인 이들 두 명은 6일 국회 소통관 기자회견에서 "그동안 보복이 두려웠던 피해자로서 억울하고 외로웠던 숙현이의 진실을 밝히고자 이 자리에 섰다"며 "경주시청 트라이애슬론팀은 감독과 특정 선수만의 왕국이었다"라고 폭로했다.

이날 두 선수는 "감독은 최 선수와 다른 선수들에게 상습적 폭행과 폭언을 일삼았다"며 "경주시청 팀에서 뛰는 동안 한 달에 열흘 이상 폭행을 당하기도 했다"고 주장했다.

이어 "팀 최고참인 주장 선수는 다른 선수들을 이간질하고 따돌렸고, 고소공포증이 있는 선수를 옥상으로 끌고 가 '죽을 거면 혼자 죽어라'라며 뛰어 내리라고 협박을 한 적도 있다"고 말했다.

그러면서 "주장은 최 선수를 '정신병자'라며 다른 선수들과 가깝게 지내지 못하게 막았다"며 "최 선수가 팀닥터에게 맞고 방에서 혼자 휴대폰을 보며 울고 있자 '쇼하는 것이다. 휴대폰을 보고 어떻게 우냐'고 했다"고 했다.

팀닥터가 술자리에서 감독과 함께 최 선수를 구타하고 성추행을 했다고 증언하기도 했다. 이들은 "치료를 이유로 신체 부위를 만지는 등 성적 수치심을 느끼게 했다"며 "팀닥터는 또 '최숙현을 극한으로 끌고 가서 극단적 선택을 하게 만들 것'이라고 말하기도 했다"고 밝혔다.

추가 피해자 진술 중에는 가해자들이 미성년자에게 음주를 강요했다는 내용도 있었다. 한 선수는 "감독이 지난 2015년 뉴질랜드 전지훈련 당시 고등학교 선수들에게 술을 먹였다"라며 "'토하고 와서 마셔라, 운동하려면 이런 것도 버텨야 한다'고 했다"고 말했다.

한편 폭행 가해자로 지목된 경주시청 김 모 감독과 선배 선수 2명은 이날 국회 문화체육관광위원회에 출석해 자신들의 혐의를 전면 부인했다.

이날 김 감독은 "최 선수에게 폭행·폭언한 적은 없다"며 "감독으로서 선수가 폭행당한 것을 몰랐던 잘못은 인정한다"고 말했다. 선배 선수 2명도 "폭행한 적 없다", "죽은 건 안타깝지만 사죄할 건 없다"고 말했다.

최 선수는 지난달 26일 오전 부산시청 직장운동부 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 그는 앞서 전 소속팀인 경주시청 김 감독, 팀닥터, 선배 선수 2명 등으로부터 상습적 폭행과 가혹행위를 당했다며 지속해서 대한체육회 등에 도움을 요청했다.

한편 경북지방경찰청은 지난 3일 해당 사건에 대해 광역수사대 전담수사팀을 편성했다. 대구지방검찰청 또한 6일 해당 사건에 대해 총 14명 규모 특별수사팀을 편성해 수사에 착수했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr