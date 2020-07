"성폭행범에게 조화" 진중권, 안희정에 조화 보낸 文대통령 비판

[아시아경제 김연주 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 7일 안희정 전 충남지사의 모친상 빈소에 조화를 보낸 문재인 대통령 등을 향해 "자칭 '페미니스트 대통령'이 성폭행범에게 직함 박아 조화를 보내는 나라. 과연 '한 번도 경험해 보지 못한 나라'"라고 일갈했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정치권에서 성범죄자에게 공식적으로 "힘내라"고 굳건한 남성연대를 표한 격"이라면서 이같이 말했다.

그는 "코로나로 경제가 어렵다 보니 대통령 이하 여당 정치인들이 단체로 개념을 안드로메다로 수출했나 보다"라며 "지금 이 분위기, 매우 위험하다"고 일침을 가했다.

그러면서 "국회페미에서 성명을 냈다. 여성단체에서도 이들을 따라 줄줄이 성명을 내야 할 상황인 듯"이라면서 "그런데 과연 성명이 나올까. 그런 당연한 확신조차 갖기 힘든 시대"라고 했다.

앞서 6일 정의당도 안 전 지사의 성폭력 사건을 언급하며 정치권에서 조화를 보낸 행동에 대해 비판했다.

조혜민 대변인은 이날 논평을 통해 "위력에 의한 성폭력 사건의 가해자로 대법원에서 3년 6개월의 실형을 선고받은 안 전 지사 빈소에 여권 정치인부터 대통령에 이르기까지 조화와 조기를 보내고 있다"며 "민주당 대표, 원내대표, 대통령 직책을 내걸고 조화를 보낸 행동이 대체 무엇을 의미하는 것인가"라고 반문했다.

그러면서 "안 전 지사 사건은 유력 정치인으로부터 일어난 성폭력 사건으로 정치 권력과 직장 내 위력이 바탕이 된 범죄"라며 "정치 권력을 가진 이는 모두가 책임을 통감했고 더불어민주당 역시 반성의 의지를 표했는데 오늘의 행태는 정말 책임을 통감한 것인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

국회 여성 근로자 페미니스트 모임인 '국회페미' 또한 이날 안 전 지사 모친상에 정치권 인사들의 조문이 이어지는 것에 대해 "정부와 정당, 부처의 이름으로 조의를 표해서는 안 된다"면서 조화나 조기 등으로 지출된 비용을 개인적으로 처리할 것을 촉구했다.

그러면서 "정치권은 안씨가 휘두른 위력을 형성하는 데 결코 책임을 부정할 수 없다"며 "직위와 소속을 오용으로 조의를 왜곡한 일부 조문자에게 깊은 유감을 표한다"고 강조했다.

