바이오·헬스 지원공간 '성남·가천 메이커 스페이스' 7일 문열어

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시와 가천대학교가 협력 구축한 바이오ㆍ헬스 분야 개발자 지원 공간인 '성남ㆍ가천 메이커 스페이스'가 7일 문을 연다.

성남시는 이날 오후 3시30분 가천대 비전타워 지하 3층 메이커 스페이스에서 은수미 성남시장과 이길여 가천대 총장, 윤창근 성남시의회 의장, 김태년 더불어민주당 원내대표 등 40여명이 참석한 가운데 개소식을 개최한다고 밝혔다.

성남ㆍ가천 메이커 스페이스는 성남시가 전문 기자재 도입자금으로 4억5000만원을 지원해 1178㎡ 규모로 조성됐다.

19개 전문공간에 바이오ㆍ헬스 분야 의료기기, 시제품 개발에 필요한 품질인증 생산시설(GMP), 금속ㆍ바이오 3D 프린터, 전자 시험 장비 등 60종의 최첨단 장비를 갖추고 있다.

메이커 스페이스는 가천대가 운영하며, 관학 프로그램을 활성화해 개발자에게 바이오 헬스 분야 창업과 시제품 개발, 마케팅을 지원한다.

은수미 성남시장은 "아시아실리콘밸리 프로젝트의 핵심인 바이오ㆍ헬스 벨트 조성의 한 축으로서 의미 있는 역할을 해주기를 바란다"면서 "가천대와 협력해 지역 창업 생태계 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

앞서 지난해 6월 가천대는 중소벤처기업부 메이커 스페이스 구축 공모사업 전문 랩 분야에 선정됐다. 이어 같은 해 10월 성남시와 '메이커스 문화 확산과 바이오ㆍ헬스 창업생태계 활성화를 위한 협약'을 체결해 이번에 '성남ㆍ가천 메이커 스페이스'를 개소하게 됐다.

