타이틀리스트 "코리안투어 개막전 사용률 1위"

"개막전 챔프의 선택."

타이틀리스트가 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 2020시즌 개막전 우성종합건설 아라미르CC 부산경남오픈(총상금 5억원)에서 골프용품 사용률 1위를 차지했다. CNPS가 6일 발표한 자료에 따르면 타이틀리스트는 골프공(77.6%)을 비롯해 드라이버(44.9%)와 페어웨이우드(46.2%), 하이브리드(48.3%), 아이언(46.2%), 웨지(70.9%), 퍼터(48.7%) 등 모든 부문 1위에 올랐다.

2위와 큰 격차를 보였다. 골프공 사용률은 특히 2위와 비교해 무려 7배가 넘었다. 우승자 이지훈730(34ㆍ사진)과 준우승자 김주형(18ㆍCJ대한통운), 공동 3위 문경준(38)과 김태훈(35), 공동 5위 김재호(38) 등 '톱 10'에 진입한 12명 가운데 9명이 타이틀리스트 골프공을 장착했다. 특히 최종일 연장사투를 펼친 이지훈730과 김주형은 타이틀리스트 풀라인을 사용하는 선수다.