北 "미국사람들과 마주앉을 생각없다"(2보)

권정근 외무성 미국담당 국장 담화

비건 방한하는 날 북미대화 거부 입장

스티븐 비건 미국 국무부 부장관이 2박 3일 일정으로 한국 일정을 시작하는 7일 북한은 북·미정상회담 가능성을 재차 일축하고 남한의 대화 중재 노력을 잠꼬대 같은 소리라고 비난했다.

권정은 북한 외무성 미국담당 국장은 이날 담화를 통해 "다시한번 명백히 하는데 우리는 미국사람들과 마주앉을 생각이 없다"고 밝혔다고 북한 관영매체 조선중앙통신이 보도했다.

권 국장은 최선희 외무성 제1부상이 지난 4일 북·미회담 가능을 이미 일축했던 사실을 지적하며 "조미수뇌회담설(북·미정상회담설)과 관련해 얼마전 우리 외무성 제1부상은 담화를 통해 명백한 입장을 발표했다"고 했다.

권 국장은 남한의 북·미대화 중재 노력에 대해서도 철저히 깎아내렸다.

그는 "말귀가 어두워서인지 아니면 제 좋은 소리를 하는데만 습관되여서인지 지금도 남쪽 동네에서는 조미수뇌회담을 중재하기 위한 자기들의 노력에는 변함이 없다는 헷뜬 소리들이 계속 울려 나오고 있다"고 했다.

권 국장은 "제 코도 못 씻고 남의 코부터 씻어줄 걱정을 하고 있으니 참으로 가관"이라며 "이처럼 자꾸만 불쑥불쑥 때를 모르고 잠꼬대 같은 소리만 하고 있으니 북남관계만 더더욱 망칠 뿐"이라고 지적했다.

그러면서 "참으로 보기에도 딱하지만 '중재자'로 되려는 미련이 그렇게도 강렬하고 끝까지 노력해보는 것이 정 소원이라면 해보라"며 "그 노력의 결과를 보게 되겠는지 아니면 본전도 못 찾고 비웃음만 사게 되겠는지 두고 보면 알게 될 것"이라고 했다.

