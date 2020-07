박원순 시장, 80개 광역-기초지자체 '탄소중립 지방정부 실천연대' 발족

[아시아경제 조인경 기자] 박원순 서울시장이 7일 오후 2시30분 코엑스 아셈블룸홀에서 서울시를 포함해 80개 광역·기초지자체가 참여하는 '탄소중립 지방정부 실천연대' 발족식을 갖는다.

탄소중립 지방정부 실천연대는 포스트코로나 시대 기후위기 대응을 위한 지방자치단체의 연합이다. 현재 서울시 등 17개 광역지자체와 63개 기초지자체가 가입 의사를 밝혀 동참하기로 했으며, 권영진 대구시장이 대표(광역)를 맡는다.

연대는 중앙정부(환경부)가 전폭 지지하고 광역·기초지자체가 자발적으로 동참해 현장 실행력을 담보하게 된다. 각 지자체는 이산화탄소 배출 제로(Zero)를 목표로 한 온실가스 감축계획을 공유·실천한다.

이날 발족식에는 대구·세종·충남·전북·전남 등 6개 광역지자체장과 수원시 등 29개 기초지자체장 등 총 200여명, 조명래 환경부 장관과 반기문 국가기후환경회의 위원장도 참석한다.

발족식에 참여한 지자체장들은 탄소중립이라는 공동목표 달성을 위해 협력을 약속하는 '탄소중립 공동 선언문'을 낭독하고 '탄소중립, 지방정부가 앞장섭니다!'라는 메시지를 담은 카드섹션 퍼포먼스도 한다. 각 지역 여건에 부합하는 온실가스 감축노력을 위해 공동협력을 약속하는 내용의 '탄소중립 지방정부 실천연대'와 환경부 간 업무협약식도 이어진다.

박 시장은 기조연설을 통해 "포스트코로나라는 문명 대전환을 앞둔 지금, 탄소 중립은 더 이상 미룰 수 없는 인류 생존의 의제"라고 강조하며 "도시는 지구 면적의 2%를 차지하면서 온실가스의 70%를 배출하는 기후변화의 주범이자 대응 주체로서 연대의 깃발을 들고 탄소 중립이라는 담대한 목표를 향해 나아가야 한다"고 밝힐 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr