대구어린이회관, 글로벌키드랜드로 거듭난다…연말 리모델링 착수

2023년 1월 재개관 목표로 345억 투입 대대적 개편

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 대구시는 개관한 지 30년이 훨씬 지나 노후화된 어린이회관의 대대적인 리모델링에 착수한다고 7일 밝혔다.

지난 3월 대구 어린이회관 리모델링 설계자를 선정해 설계용역에 들어갔던 대구시는 6월 전시물 제작·설치 업체 선정을 완료했다.

이번 사업을 통해 345억원(공사비 240억, 전시 67억, 설계·감리비 등 38억) 전액 시비를 들여 꿈누리관과 꾀꼬리극장, 야외 공간을 전면 리모델링하게 된다. 노후 설비 및 시설물 교체, 구조 및 내진 보강, 편의시설 확충으로 시설물의 안전성과 편의성을 높이는 한편 최신 콘텐츠를 반영한 체험 위주 전시 공간과 어린이 전용 공연장을 만든다.

또한 현재 수목 위주의 야외 공간에 자연 지형을 활용한 숲속 놀이터와 바닥 분수 등 체험형 놀이시설과 광장 및 녹음쉼터 등 가족들이 함께 즐길 수 있는 가족친화적인 공간도 조성한다.

대구시는 올해 설계를 완료하고 내년 상반기 착공해 2023년 1월 재개관을 목표로 추진한다. 따라서 어린이회관은 올 연말 업무를 종료하고 내년부터 공사완료 시까지 휴관에 들어갈 예정이다.

대구 어린이회관은 1977년부터 2년간 '백만인 모금걷기 운동' 목적사업으로 채택돼 1983년 시민기금 조성으로 설립된 대구경북의 대표적인 어린이 시설이다.

이동호 대구시 건설본부장은 "어린이회관이 가진 시대적 가치와 상징적 의미를 잘 보존하면서, 최신 트렌드에 맞게 사업을 추진할 계획"이라면서 "이번 리모델링 사업을 통해 어린이회관이 대구경북을 넘어 대한민국 대표 어린이시설로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

