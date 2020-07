[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도 포항시는 오는 9월 카드형 포상사랑상품권 출시를 앞두고 상품권 명칭을 공모한다고 7일 밝혔다.

시는 카드형 상품권의 지역적인 특색과 지역화폐의 의미를 담은 지역성, 공감성, 경제성을 반영한 명칭을 선정할 예정이다.

심사를 통해 최우수상(선정작) 1명 100만원, 우수상 2명 50만원씩, 장려상 5명 20만원씩을 카드형 포항사랑상품권으로 시상한다.

공모전은 6일부터 17일까지다. 누구나 응모할 수 있으며, 1인당 1개의 작품만 제출 가능하다. 선정 기준과 유의사항 등 자세한 내용은 포항시 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다. 선정결과는 24일 발표된다.

