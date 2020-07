對이란 인도적 교역 확대 기업설명회…40여개 기업 참가

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 인도적 품목의 대이란 교역을 확대하기 위해 우리 수출 기업들을 대상으로 6일 대한상공회의소에서 기업설명회를 개최했다고 외교부가 밝혔다.

이란과 교역은 미국의 이란중앙은행(CBI, Central Bank of Iran) 제재 강화로 중단되었으나 한국 정부는 이란 및 미국과 협의를 통해 이란 인도적 품목의 교역 절차를 4월 재개했다.

이날 설명회는 지난달 5일 이성호 외교부 경제외교조정관을 단장으로 출범한 '대이란 인도적 교역 확대 관계부처 태스크포스(TF)'차원에서 실질 교역을 가속화하기 위한 조치로서 개최됐다. 기업설명회에는 의약품, 의료기기, 농산물, 식료품 등 인도적 품목의 이란 수출에 관심 있는 40여개 기업들이 참가하였다.

정부는 이란과의 교역 과정에서 우리 기업과 금융기관들이 미국의 대이란 제재 위험에 노출되는 경우를 최소화하기 위해 이란 및 미국 측과의 협의를 거쳐 강화된 교역 절차를 마련했다.

기업설명회에 참석한 하산 몰러 자파리 주한 이란대사관 경제참사관은 인도적 교역 확대를 위한 한국 정부의 줄기찬 노력과 기업들의 관심에 사의를 표명했다. 특히 자파리 참사관은 이란에서 드라마 대장금 시청률이 90%를 기록했을 정도로 이란 국민들은 한국에 대해 좋은 감정을 가지고 있다면서 인구 8000만의 거대 시장인 이란으로 보다 많은 한국산 품목들이 수출돼 다소 정체 상태에 있는 양국 교역이 더욱 증대되고 양자관계가 확대 발전될 수 있기를 희망한다고 밝혔다.

외교부 당국자는 "정부는 대이란 인도적 교역을 확대하기 위해 관계부처 TF를 중심으로 우리 기업들을 체계적으로 지원해 나가면서 미국, 이란 등 유관국과의 관련 협의도 계속해나갈 예정"이라고 전했다.

