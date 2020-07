[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 6일 오후 4시15분께 경상북도 영천시 청통면 개포리 한 교회에서 방화로 추정되는 불이 나 30여분 만에 진화됐다.

이 불로 현장에 있던 교회 목사의 아내 A씨(70)가 숨지고, 목사 B씨(71)는 온몸에 2도 화상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰과 소방당국은 화재 현장 상황에 미뤄, 신나 등 인화성 물질로 인해 부탄가스 용기가 잇따라 폭발하면서 불로 이어졌을 것으로 보고 목격자 등을 상대로 화재 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr