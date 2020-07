국토부, 새만금 신공항 건설 본격추진…"전북 경제활성화 기대"

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 새만금 신공항 건설사업을 본격으로 추진한다.

국토교통부는 7일 "전날 새만금 신공항 건설사업 착수보고회를 열었다"며 "2028년 준공을 목표로 차질없이 추진할 계획"이라고 밝혔다.

새만금 신공항은 제5차 공항개발 중장기 종합계획(2016~2020)에 반영돼 항공수요 조사연구와 사전타당성 검토연구, 사업계획적정성 검토를 거쳤다. 총 사업비는 7796억원으로 확정됐다.

새만금 신공항 예정지는 현 군산공항 서쪽으로 1.3㎞ 떨어진 새만금 개발부지 내에 위치한다.

공항개발 기본계획 수립 용역에서는 항공수요 예측, 타당성 분석, 공항의 규모, 건설·운영계획 수립 등을 수행할 예정이다.

함께 추진되는 전략환경영향평가 용역을 통해 환경적 측면에서의 적정성과 입지 타당성 등을 검토한다.

국토부 관계자는 "새만금 신공항은 순수 민간공항"이라며 "새만금 지역의 민간투자 유치를 촉진하고 연관 산업 개발 등으로 군산 등 전북권의 경제 활력을 제고시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 "일본, 중국 등 동남아 지역과의 접근성 향상으로 새만금이 글로벌 비즈니스 중심지로서의 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.

