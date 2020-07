라이프스타일의 새로운 기준이 될 ‘미라보스위트’ 고품격 스위트하우스로 주목

- 소비시장 대세로 자리잡은 밀레니얼 세대에 맞춰 라이프스타일 변화

- 호텔, 아파트의 특장점을 모은 평면설계 적용… 고품격 스위트하우스 선보여 주목

- 다양한 특화설계 갖춰 하이엔드 주거문화를 이끌… ‘미라보스위트’ 7월분양



소비시장에서 밀레니얼 세대가 대세로 자리매김 하고 있는 가운데 주거 트렌드 또한 밀레니얼 세대에 맞게 변화되어 가고 있다. 이들은 삶의 질과 가치를 높이고 색다른 경험을 선사해줄 공간을 우선시 한다.

여기에 남들과 다른 특별한 공간으로 차별화된 라이프스타일을 선호하며 특화설계, 고품격 서비스, 커뮤니티 시설 등 자신의 가치를 높일 수 있는 공간에 관심을 보인다.

또한 이들은 도심 속 바쁜 일상에 지쳐 나만의 휴식공간을 찾는 경우가 늘어나고 있어 친환경 요소까지 갖춘 공간이라면 더욱 큰 관심을 보이곤 한다. 자연이 주는 쾌적함과 스트레스 감소 효과, 삶의 안정감을 높여주기 때문이다.

이러한 가운데 고품격 스위트하우스로 나만의 특별한 라이프스타일을 선사할 ‘미라보스위트’가 부산 비즈니스의 중심인 부산광역시 연제구 연산동 미라보 관광호텔 부지에 7월선보일 예정이다.

미라보스위트는 지하 5층~지상 28층, 총 383실 규모로, 전 세대가 스위트룸 타입으로 구성된다. 미라보스위트만의 특화설계와 다양한 커뮤니티 시설, 서비스를 갖춰 벌써부터 많은 분들의 관심을 받고 있다.

먼저 스위트하우스에서 스위트는 욕실, 침실, 거실 공간이 이용 목적에 따라 분리되어 있는 고급 객실을 의미한다. 미라보스위트는 고급 호텔의 장점, 아파트 장점만을 갖춰 다양한 공간설계를 선보인다. 전객실 스위트룸 타입으로 설계되어 휴식과 비즈니스 공간의 분리로 합리적인 공간을 제공할 예정이다.

이 밖에도 미라보스위트는 하이엔드 주거문화를 만들고자 다양한 특화설계가 적용된다. 먼저 ‘어반가든’ 친환경 설계로 테라스가든, 루프탑가든 등 자연정원이 조성된다. 여기에 특장점으로 워터루프테라스 수영장도 설계될 예정이다. 워터루프테라스 수영장과 자연공간을 통해 쾌적하고 여유로운 휴식을 즐길 수 있다.

더불어 친환경 분위기를 극대화 시키도록 ‘바이오필릭’ 디자인 컨셉을 적용했다. 로비, 복도, 테라스, 라운지, 옥외공간 등 모든 공간을 자연에 둘러싸인 듯한 분위기를 자아내 자연에 사는 듯한 분위기로 주거 가치를 높였다.

미라보스위트는 시간과 정보, 건강까지 챙겨주는 인공지능 서비스인 ‘타임컨트롤’ 서비스도 제공한다. 수면 솔루션 모션베드와 공기 중 오염 상태를 체크하여 정화 해주는 클린존 등이 도입될 예정으로 이를 통해 입주민은 오롯이 나만을 위한 라이프 케어를 받을 수 있을 것으로 기대되고 있다.

이 외에도 입주민을 위한 다양한 편의시스템을 적용한다. 빌트인 가전과 기능성 가구가 결합된 풀퍼니쉬드 시스템을 도입하며, 삼성전자의 홈IoT 기술도 접목한다. 또1대 1 맞춤 케어를 제공하는 버틀러 서비스와 조식 서비스, 세탁 서비스 등의 호텔식 커뮤니티 서비스도 제공해 입주민에게 최고의 가치와 경험을 선사한다는 계획이다.

또한 북카페, 휘트니스, 로비라운지, 컨퍼런스룸, 스파라운지, 클린센터 등 다양한 커뮤니티시설도 갖춰 입주민의 편의성을 높일 예정이다.

분양관계자는 “미라보스위트는 호텔과 아파트의 특장점만을 갖춘 스위트하우스로 합리적인 공간을 선보일 수 있도록 설계될 예정”이라며 ”어반가든, 타임컨트롤 등 특화설계로 특별함을 더해 주거 가치를 높이고자 계획 중으로 미라보스위트에 많은 관심을 부탁드린다”라고 말했다.

한편, 미라보스위트의 분양홍보관은 부산시 수영구 망미동 192-2번지에 마련되며 7월 오픈 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr