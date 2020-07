PC방창업 아이센스리그PC방, 업계유일 PC방매출100% 책임보장 시행으로 주목!

예전만 해도 창업은 도전이라는 인식이 많았지만, 인건비가 오르고 경기불황이 심해지면서 창업은 ‘안정적’이어야 한다는 인식으로 변화되었다. 이에 많은 창업자가 반짝 뜨고 사라지는 사업보다는 매출이 높으면서 안정적인 창업아이템을 찾고 있다.

예비창업자들이 안정적인 창업아이템을 찾고 있는 가운데 20년간 꾸준히 높은 매출이 나오며 경기불황을 타지 않는 PC방창업이 관심을 받고 있다. 피시방은 오랫동안 꾸준하게 인기 많은 창업 아이템이다. 유행을 타지 않아 안정적이고 시설업 특성상 투자를 하면 크게 관리할 것 없다. 특히 경기불황 심리에 영향이 없는 10~20대가 주 고객층이기 때문에 경기불황일수록 더 잘되는 창업아이템으로 알려져 있다.

박명수가 대표모델로 활동 중인 국내 1위 PC방창업 브랜드 ‘아이센스리그PC방’은 예비창업자들의 두려움과 불안함을 해소하기 위해 PC방매출 100%책임보장 ‘매출보장보험’제도를 내세워 화제다.

매출보장보험 제도는 오픈 후 6개월 안에 대당 1만 원 매출을 달성하지 못하면 그 매장은 본사에서 인수하고 다시 매장을 만들어주는 안전 창업제도를 말한다.

관계자는 “어떤 창업이든 시작할 때 예비창업자들의 큰 고민은 ‘실패하면 어쩌지?’와 같은 두려움일 것이다”라며 “요즘 경기 불황으로 예비창업자들의 창업에 대한 실패의 불안감이 커지고 있는데 저희 본사에서는 성공과 매출을 말로만 보장한다고 하는 것이 아니라 최소한 투자한 창업비용에 대해서는 PC방매출을 100%책임 보장하여 점주들에게 아이센스리그PC방의 매출에 대한 자신감을 보여드리겠다”라고 굳은 의지를 밝혔다.

또한 피시방창업비용 마련에 어려움을 겪는 예비창업주들에게 1금융권 은행 3곳(우리, 기업, 신한은행)과 MOU 체결을 통해 최대 1억까지 대출이 가능하며 추가로 PC시설담보대출을 통해 최대 2억까지 5%대의 낮은 금리로 대출 지원에 힘을 쓰고 있다.

업계 유일 가장 낮은 금리를 지원하는 브랜드로 알려진 아이센스리그PC방 가맹점들은 대출해도 매달 나가는 이자 비용이 적다 보니 매출 대비 순수익이 높다는 게 큰 장점이며, 매년 시행하는 소득신고에서 시설 담보 대출 이자가 필요 지출 항목으로 들어가서 세금 절세가 가능하다.

최근 PC방이 게임과 함께 맛있는 먹거리를 즐기는 새로운 복합문화 공간으로 자리 잡은 가운데 아이센스리그PC방은 본사 자체 먹거리 ‘쉐프앤클릭’으로 PC매출 대비 약 40% 이상 높게 차지하고 있다.

매출 극대화를 위해 단순히 PC 대수를 늘리기보다는 카페를 접목한 푸드 존을 설치하여 PC방 먹거리 매출이 나날이 증가하면서 가맹점주들로부터 좋은 평을 받고 있으며, PC를 이용하기 위해 방문한 소비자들 역시 다채로운 식음료를 즐길 수 있어 평이 매우 좋다. 또한, 단순한 가공식품이 아닌, 본사 R&D팀에서 개발한 한 끼 든든한 음식들로 준비되어있기 때문에 점심, 저녁 시간에도 고객들이 PC 좌석을 이탈하지 않고 게임을 하면서 식사를 할 수 있는 환경을 제공한다는 것이 아이센스리그PC방 측의 입장이다.

또한 PC방 먹거리 매출 뿐만아니라 배달매출, 무인셀프 시스템으로 인해 아이센스리그PC방의 매출이 높게 나오면서 예비 창업자들 사이에서 사업설명회가 주목받고 있다. 아이센스리그PC방은 업계 유일 사업설명회를 진행하는 회사로서, 올해 초에 진행된 사업설명회에서도 많은 분이 참석하여 피시방창업 인기를 실감할 수 있었다.

현재 안정적인 제도인 ‘매출보장보험 제도’ 대한 관심도가 높아지면서 7월 13일(월) 서울 구로구 본사에서 사업설명회를 진행한다. 진행 장소가 한정되어 있어 소규모로 진행되는 사업설명회는 홈페이지에서 선착순으로 신청받고 있다.

PC방 프랜차이즈 최초 박명수가 모델로 활동 중인 업체로 22년 컨설팅 경력을 가진 프랜차이즈 전문 기업인 아이센스리그PC방은 직영점 10개와 전국 가맹점 650개를 이상을 개설하였고, 아이센스리그PC방 브랜드 외에 만화카페 벌툰, 치킨의 민족, 스터디카페 초심, 꼬치의 품격 등의 다양한 브랜드가 함께 운영되고 있는 대형 프랜차이즈 기업이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr