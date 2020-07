서해안고속도로 화성(목포방향)주유소는 급증하는 코로나 19 예방을 위해 주유소 방역 활동을 실시했다.

화성(목포)주유소는 코로나 19 확산 우려에 따라 이용고객 안전을 위해 전문업체 통한 방역과 자체 방역시스템을 갖추어 주기적으로 예방활동을 실시하고 있고, 손세정제를 구비하여 이용고객 편의를 도모하고 있다. 또한 코로나 19 예방을 위해 “주유시 일회용 비닐장갑 착용, 마스크 착용, 손세정제 사용” 등 감염예방행동요령을 주유기에 부착해 고객에게 알리는 홍보노력도 병행하고 있다.

방역에 참여한 화성(목포)주유소 소장은 “이용고객 건강을 위해 코로나19의 확산을 예방하는 데 꾸준히 동참하겠다”고 말했다.

