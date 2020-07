중앙고속도로 단양(부산방향)주유소는 야생화 테마공원과 연계된 공원을 조성했다고 밝혔다.

단양(부산)주유소는 휴게소의 명물인 야생화 테마공원을 주유소 유휴부지와 연계하여 조경석, 다육, 금잔화, 장미 등 초화류를 식재해 내방 고객들에게 휴게공간을 제공하고 있다.

단양(부산)주유소 윤여진 소장은 단양군의 녹색쉼표 단양이라는 슬로건에 맞게 내방하는 고객에게 편안한 쉼을 제공하기 위해 정성을 다하겠다고 밝혔다.

