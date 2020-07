중부내륙고속도로 창원방향 괴산주유소는 코로나19관련 주유고객의 청결 및 바이러스 제거용 호클러 판매를 시작하였다

전국적인 코로나19에 의한 불안감을 조금이나마 줄이기 위한 차량용 뿌리는 소독제 판매를 실시하여 주유고객분들의 좋은 반응을 받고 있다.

정대진 소장은 주유 고객 분들의 건강을 위해 조금이나마 도움이 되고져 최선을 다하고 있으며 고속도로 주유소 이미지 향상에 최선을 다하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr