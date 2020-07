[미국주식 종목진단] 메디패스트, 투자매력 96점…”매수”

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US는 메디패스트(MED)에 대해 투자매력 점수 96점, 매수 의견을 밝혔다.

초이스스탁US에 따르면 메디패스트의 투자매력 종합점수는 96점으로 미국 상장사 5,202개 기업 중 9위로 상위 0.17%에 속하는 최고의 우량 기업 중 하나다.

메디패스트는 체중 관리 및 영양제품을 판매하는 회사로 옵타비아, 옵티멀 헬스, 에센셜 등의 브랜드를 통해 다양한 제품을 제공한다.

★ 메디패스트 투자매력 및 적정주가 확인하기

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

◆ 보유종목 수익률 TOP3

· 마이크로소프트(수익률 37.51%, 추천가 150.60, 목표가 245.00)

마이크로소프트 리포트 보기

· 램리서치(수익률 33.21%, 추천가 243.00, 목표가 370.00)

· 일렉트로닉아츠(수익률 14.10%, 추천가 117.30, 목표가 133.84)

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 49,500 등락률 +30.00% 거래량 7,087,653 전일가 165,000 2020.07.06 13:37 장중(20분지연) close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,600 2020.07.06 00:00 장중(20분지연) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 4,500 등락률 +1.53% 거래량 1,090,586 전일가 294,000 2020.07.06 13:37 장중(20분지연) close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 1,550 등락률 +5.25% 거래량 4,376,134 전일가 29,550 2020.07.06 13:37 장중(20분지연) close , 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 14,400 전일대비 2,850 등락률 +24.68% 거래량 44,254,113 전일가 11,550 2020.07.06 13:37 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.