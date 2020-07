[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 코로나19 누적 확진자가 100명을 넘어섰다.

4일 광주광역시에 따르면 이날 오후 9명의 추가 확진자가 발생해 하루 새 모두 16명의 확진자가 나왔다.

98번(50대·남·북구 삼각동), 99번(30대·여·북구 일곡동), 100번(50대·남·북구 생용동), 101번(30대·남·북구 태령동), 102번(40대·여·북구 용두동), 103번(40대·남·북구 일곡동), 104번(40대·여·북구 일곡동), 105번(30대·남·남구 서동) 확진자는 92번(광주일곡교회 교인·60대·여·장성군)의 접촉자로 확인됐다.

106번(70대·남·남구 학동)은 금양오피스텔과 관련된 83번과 접촉했다.

광주에서는 34번 확진자가 발생한 지난 27일부터 8일간 73명의 확진자가 발생, 누적확진자는 106명이다.

