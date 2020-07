전남서부권아동보호전문기관-무안군, 아동보호 체계 구축 회의 진행

무안군 소재 아동학대 사례 공유 및 아동보호 체계 이행 방안 논의

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남서부권아동보호전문기관(관장 배준열 및 소장 강성규)은 관계기관과 아동보호 체계 구축을 위한 회의를 진행했다고 3일 밝혔다.

이날 회의는 무안군청 주민 생활과 아동 보육팀(팀장 윤운자), 무안교육지원청 학교지원센터 생활 인권팀(팀장 전윤정), 무안경찰서 아동학대 예방경찰관(경사 심우선) 등이 함께했다.

이번 정기회의에서는 아동보호 체계 개편에 따른 기관별 업무 협조 상황을 공유하고, 무안군 소재 아동학대 사례관리 현안에 대해 논의를 진행했다. 이번 논의를 바탕으로 아동학대 대응체계 문제점 및 개선방안, 기관별 효율적인 협업을 위해 노력할 계획이다.

배준열 전남서부권아동보호전문기관장은 “분기별 무안군 정기회의를 통해 기관별 업무를 재정립하고 공동 대응체계를 구축하여 지역 내 아동들이 안전하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

윤운자 무안군 아동보육팀장은 “무안군 내 아동학대 대응체계 개선을 위해 노력하며, 앞으로도 지역 내 아동들의 안전한 보호를 위해 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr