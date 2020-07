김태년 “3차 추경, 정밀하게 현미경 심사했다”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응하기 위한 3차 추가경정예산(추경)안 심사에 대해 “꼼꼼하고 정밀하게 현미경 심사를 했다”고 밝혔다.

김 원내대표는 3일 오후 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 “민주당은 지난 한 달여간 민생 경제를 지키기 위해 비상한 각오로 추경 편성과 심사에 사활을 걸었다”며 이같이 말했다.

그는 “일부에서 이 추경을 흠집내려는 주장이 제기되고 있다”며 “민주당은 추경 편성과정부터 정부와 협의를 진행했고 국회에 추경안이 제출된 후에는 상임위별 간담회 및 사전 심사를 거쳤다”고 했다. 그러면서 “이번 추경안에는 개별적 지역 예산을 반영하지 않았다는 말씀을 드린다”고 강조했다.

김 원내대표는 이어 “잠시 후 본회의가 열린다. 민주당은 신속하고 과감한 재정 투입으로 민생을 돌보는데 전념하겠다”고 말했다.

그는 “추경이 하루 속히 집행돼서 기업 도산을 막고 국민의 삶을 지켜낼 수 있도록 최선을 다해야 한다”며 “집권여당의 역할과 책임을 다하는 민주당의 모습을 국민들이 지켜보리라 생각한다”고 덧붙였다.

