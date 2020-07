[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 남원시는 지난 2일, 백제약국(대표 박지현)에서 코로나19 특별성금으로 1천만원을 기탁했다고 밝혔다.

백제약국은 경로당 라면기부, 청각장애인 보청기 전달, 저소득층을 위한 무료 염색과 같은 현물 나눔에서부터 매년 연말 이웃돕기에 1천만원씩 기탁한 현금 나눔까지 다양한 방법으로 10여년 간 나눔을 실천하여 모범이 되고 있는 곳이다.

그 어느 때보다 힘든 시기지만 올해도 역시 코로나19 피해 복구와 소외된 이웃을 위해 써 달라며 성금을 기탁해주어 큰 감동과 희망을 전한 것이다.

이환주 시장은 “어려운 시기이지만 함께하면 극복할 수 있습니다. 서로가 멀어져가는 이 시기에 여러분 덕분에 마음과 마음을 연결 할 수 있어 행복합니다.”라며 감사 인사를 전했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr