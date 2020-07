진중권, 조국 명예훼손 혐의로 경찰 조사

[아시아경제 전진영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 조국 전 법무부 장관에 대한 허위사실을 유포한 혐의(정보통신망법상 명예훼손)로 시민단체에 고발돼 경찰 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

3일 서울 동대문경찰서에 따르면 지난 4월 친정부 성향 단체인 ‘적폐청산 국민참여연대’의 신승목 대표는 진 전 교수를 명예훼손으로 고발했다.

신 대표는 진 전 교수가 올해 3월 27일 조 전 장관과 가족을 특정해 올린 페이스북 게시물을 문제삼았다. 해당 게시글에서 진 전 교수는 “웅동학원 탈탈 털어먹었죠? 동양대도 대입용 허위증명 발급 수단으로 잘도 이용해 먹었죠? 내가 말을 안 해서 그렇지, 그보다 더 파렴치한 일도 있었습니다", "사모펀드 문제도 그나마 중간에 불발이 됐으니 저 수준에 머물렀지, 성공했더라면 대형비리로 번질 뻔한 사건입니다"라고 했다.

신 대표는 "조 전 장관과 가족이 지금 수사받는 일 외에 더 위법행위가 있는 것처럼 표현한 것"이라며 허위사실 유포에 해당한다고 주장한 것으로 알려졌다.

동대문경찰서는 5월 초 고발인 신분 조사를 마친 뒤 사건을 진 전 교수의 주거지 관할인 서울 마포경찰서로 이송했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr