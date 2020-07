사이버대학 2020년 마지막 편입학의 기회, 서울사이버대 신편입생 모집 마감 7월10일(금)까지

사이버대학 최초로 졸업 시기를 조절할 수 있는 ‘선택형 맞춤 학기 1년 4학기제’를 도입하여, 빠른 학사 취득이 필요한 3학년 편입 지원자들에게 호응을 얻고 있는 서울사이버대학교(총장 이은주)가 오는 10일(금) 2020학년도 2학기 신편입생 모집을 마감한다.

7월 10일(금)까지 진행되는 서울사이버대 2020학년도 2학기 모집 학과는 융합경영대학의 경영학과 글로벌무역물류학과, 디자인대학의 건축공간디자인학과, 문화예술대학의 피아노과, 성악과 등 총 8개 단과대학(학부) 34개(학과) 전공으로 입학 관련 문의는 입학안내 홈페이지 또는 입학문의 전화를 통해 안내받을 수 있다. 입학 지원서는 PC 또는 모바일에서 작성 가능하며, 신입학은 고졸 학력 이상이면 누구나 가능하고, 편입학은 지원자의 전적 대학 성적이나 학과, 전공에 관계없이 학년별 학력자격만 충족하면 된다.

또한 서류 제출을 위해 힘들게 우체국을 방문하지 않고 쉽고 빠르게 입학서류를 온라인으로 제출할 수 있도록 '온라인 즉시제출 서비스’를 시행하여 바쁜 지원자들의 원활한 지원을 돕고 있다. 신입생의 경우, 고등학교 졸업증명서, 검정고시합격증명서, 생활기록부, 성적증명서, 교육지원대상자증명서, 대학수업료등면제대상자 증명서, 수급자 증명서, 주민등록 등ㆍ초본, 장애인증명서, 한부모가족확인서 등 학력서류 및 장학증빙서류에 대해 온라인 제출 서비스를 제공하고 편입생의 경우, 지원서 내 '나의 서류접수' 메뉴에서 [온라인 즉시제출] 시스템을 통해 출신 대학의 졸업증명서 및 성적증명서 등 학력서류에 대하여 온라인 제출 서비스를 제공하고 있다.

한편, 서울사이버대학교는 다양한 오프 특강과 강의, 학생들을 위한 간담회, 선후배와의 교류의 장 등 학생만족을 위한 최상의 교육 편리성을 제공하고 있으며, 사이버대학교 최초로 학생 맞춤형 1년 4학기 제도를 도입해 바쁜 직장인이나 빠른 졸업이 필요한 학생들이 졸업 시기를 직접 선택할 수 있는 자율형 졸업학기 선택제를 운영하는 등의 커리큘럼으로 편리함을 극대화했다. 이에 바쁜 직장인 사이에서 1년 4학기제 운영이 큰 호응을 얻으며, 서울사이버대는 2018 대한민국 공감브랜드 대상에서 '직장인들이 선정한 사이버대학 브랜드 1위'에 선정, 2019년에는 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 사이버대학 부문 대상을 수상하였다.

이와 더불어 서울사이버대는 사이버대학 중 교내 장학금 1위(2019, 대학 공시자료)로 주부, 직장인, 개인사업자 등 다양한 장학제도를 운용하고 있어 학생들의 교육 편의에 큰 혜택을 제공하고 있다.

7월 10일까지 진행되는 서울사이버대학교 2020학년도 2학기 신편입생 모집학과는 사회복지대학의 사회복지전공, 노인복지전공, 복지경영전공, 아동복지전공, 청소년복지전공과 심리ㆍ상담대학의 상담심리학과, 가족코칭상담학과, 군경상담학과, 특수심리치료학과를 비롯해 사회과학대학의 부동산학과, 법무행정학과, 보건행정학과, 한국어문화학과와 융합경영대학의 경영학과, 글로벌무역물류학과, 금융보험학과, 세무회계학과, 미래융합인재학부의 소프트웨어융합전공, 글로벌개발협력전공, 커리어코칭전공(신설), 국방융합관리전공(신설), 온라인커머스전공(신설), 공과대학의 컴퓨터공학과, 빅데이터ㆍ정보보호학과, 전기전자공학과, 기계제어공학과(신설), 디자인대학의 멀티미디어디자인학과, 건축공간디자인학과, 웹ㆍ문예창작학과 그리고 문화예술대학의 문화예술경영학과, 피아노과, 성악과, 실용음악과, 음악치료학과(신설)로 총 8개 대학(학부) 34개 학과(전공)이다. 서울사이버대 신입학은 고졸 학력 이상이면 누구나 가능하고, 편입학은 학년별 학력자격만 충족하면 된다.

특히 이번 2학기 모집에서는 전문대 졸업학력 이상을 가진 이들의 3학년 편입학 지원 비중이 높다. 편입학의 경우 과거 자신이 다녔던 대학의 전공과 관계없이 학과를 선택하여 지원이 가능하다. 입학지원서는 서울사이버대 입학 홈페이지에서 PC 또는 모바일로 작성해 제출하면 된다.

