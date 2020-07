라이프스타일 안마의자 누하스, 2020 독일 레드닷 디자인 어워드 디자인컨셉, 홈 퍼니싱 카테고리 부문 위너 수상

체계적인 라이프스타일 연구를 통해, 고객에게 맞는 제품과 서비스를 제안하는 ‘누하스’가 독일 레드닷 디자인 어워드 '프로덕트 디자인' 부문 본상에 이어 ‘디자인 컨셉’ 부문의 어워드 위너를 수상했다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 최고의 권위있는 디자인상으로, 독일의 iF 어워드, 미국의 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 평가받는 권위 있는 상이다. 매년 △프로덕트 디자인 △브랜드&커뮤니케이션 △디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 최고 작품을 선정해 발표한다.

누하스는 라이프스타일의 새로운 경험을 만들어가는 라이프 큐레이션 리빙 컴퍼니로, 2019년 7월 미국에서 첫 론칭 후 작년 11월 국내에서도 론칭했다. 국내 론칭 후 SNS 상에서 수많은 리뷰를 통해 소비자들의 뜨거운 호평을 받으며 단기간에 매출과 판매대수가 빠르게 성장을 하고 있다.

수상을 한 제품은 릴렉싱 타입, 라운지 체어 타입, 엔터테인먼트 타입의 안마의자의 세가지 타입의 안마의자로, “소비자 시장에서 중요한 MZ세대의 라이프스타일을 고려한 세련된 디자인과 블루투스 스피커를 내장한 안마의자로서 디자인의 우수성을 인정받았다. 또한 기존의 크고 인테리어 디자인에 어울리지 않는 '안마기계'에서 '안마의자'로의 혁신적 컨셉을 정립하는데 기여했다는 점에서 심사위원들로부터 호평을 받았다.”는 평가를 받았다.

누하스는 “건강과 웰빙을 중시하는 2040고객층이 점차 확대되면서 홈라이프에 대한 니즈도 커지고 있다. 집안의 인테리어를 중시하는 홈라이프 트렌드에 맞춰 향후에도 새로운 라이프 스타일을 제안하며 기존의 안마의자와는 전혀 다른 가구 타입 안마의자를 지속적으로 연구하고 선보일 계획이며 안마의자 이외의 다양한 가구라인업을 기획 중이다”라고 말했다.

또한 누하스는 기존의 가구 쇼룸 형태에서 벗어서 가구와 문화를 결합한 플래그쉽 공간을 서울 성수동에 운영 중이다. 누구나 부담 없이 전시와 제품을 체험해 볼 수 있는 오픈 스페이스로 꾸며졌으며, 현재 두 번째 전시인 “그 상상의 대화(~7.30)”가 전시 중에 있다.

