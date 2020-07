"서울시교육청 코로나19 대응 만족도 5점 만점 4.18점"

교장·교감· 행정실장 2451명 대상

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응하기 위해 서울시교육청이 실시한 학교 지원 사업에 대한 만족도가 높은 편으로 나타났다.

서울교육청은 지난달 22일부터 26일까지 유치원 및 초·중·고, 특수학교에 재직 중인 교장·교감·행정실장 2451명을 대상으로 조사한 결과 학교 지원 사업 만족도는 5점 중 평균 4.18점으로 나타났다고 발표했다.

이번 조사는 코로나19 대응 학교 지원 사업 중 4개의 주요 분야에 대하여 실시했다. 분야별 만족도는 '자율성 확대' 4.41점, '업무경감' 4.31점, '방역 지원' 4.18점, '원격수업 지원' 3.94점 순이었다.

코로나19 상황에 따라 서울교육청은 목적사업 보류·축소·중단 등 정비, 봉사활동시간 학교장 자율 결정 등 학교자율성 확대 방안과 공문서 사전심의제, 공기질 점검의무 상반기 면제, 1인 수의계약금액 확대, 종합감사 중단 등 업무경감 대책, 방역물품 지원, 방역활동 예산 지원, 방역 및 보건인력 지원 등 방역지원 사업 등을 진행해왔다.

서울교육청은 "이번 조사 결과에 따라 학생이 안전하게 학업을 지속할 수 있도록 학교 방역과 원격 수업 지원 활동 등에 행정력을 최우선적으로 집중하고 학교가 본연의 교육 활동에 집중할 수 있도록 업무 경감 및 학교 자율성 확대를 위한 지원을 지속적으로 추진할 예정"이라고 밝혔다.

