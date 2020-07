에듀윌, 공인중개사 부동산공시법 김민석 교수의 ‘등기법 공략’ 무료 릴레이 특강 공개

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 공인중개사 부동산등기법을 맡고 있는 김민석 교수의 ‘등기법 공략’ 특강을 공개했다.

이번 특강은 공인중개사 각 과목별 대표 교수의 강의를 체험할 수 있도록 무료로 공개하는 에듀윌 릴레이 특강의 하나로, 최근 부동산공시법 기출문제를 분석한 결과를 바탕으로 마련된 것이다.

에듀윌 관계자는 “등기법이 꾸준히 50% 가량의 분량을 차지하고 있음을 확인했다”며 “이번 특강을 통해 등기법 공략을 배워간다면 어렵지 않게 합격할 수 있을 것”이라고 전했다.

김민석 교수는 “제한된 시간 동안 임팩트 있는 효율적인 수업을 진행해 많은 수험생들이 어려워하고 헷갈려 하는 내용을 깔끔하게 정리해 전달할 것”이라며 “이번 특강이 부동산등기법에 대한 자신감과 점수가 모두 높아지는 계기기 될 것으로 확신한다”고 전했다.

이번 특강은 매년 50%씩 출제되는 등기법을 효과적으로 공략하는 방법을 공개한다. 또한 문제풀이가 쉬워지는 노하우도 제시할 예정이다. 지문 비교법으로 옳은 지문과 틀린 지문의 출제 포인트도 한 번에 확인할 수 있다.

공인중개사 김민석 교수의 ‘등기법 공략’에 대한 자세한 사항은 에듀윌 홈페이지에서 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr