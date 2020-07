한국도로공사 무안광주고속도로 함평나비(무안방향)주유소는 코로나19 감염예방을 위해 지난 5월 17일 고객의 접촉이 높은 시설물에 항균필름 부착을 완료했다고 밝혔다.

이번 방역활동을 다중이용시설인 이용고객의 코로나19 감염을 원천 차단하기 위한 조치로 셀프주유기, 고객쉼터 및 고객화장실 출입문 등 이용고객과 직원들의 접촉이 많은 곳에 대해 항균필름 부착을 실시하였다.

함평나비(무안방향) 주유소 김운일 소장은 ‘ 주유소 이용고객이 안심하고 우리 주유소를 사용할 수 있도록 앞으로도 코로나19 감염방지를 위해 최선의 노력을 다하겠다.’고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr