한국도로공사 무안광주고속도로 함평나비(광주방향)주유소는 고객에게 보다 안전하고 품질 좋은 유류를 제공하기 위해 유류탱크 청소를 실시하였다고 전했다.

유류탱크 청소를 통해 혹여 고객차량에 수분이나 이물질이 들어가 차량결함이 생길 수 있는 위험요소를 사전에 차단하고 보다 좋은 품질의 유류를 공급할 수 있게 되었다.

함평나비(광주방향) 주유소 김운일소장은 ‘지속적인 유류품질 관리를 통해 고객들이 안심하고 이용할 수 있는 주유소를 만들겠다.’고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr