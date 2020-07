AK플라자 수원, '아디다스 스타디움' 신규 오픈

"스포츠 쇼핑 성지로 만들 것"

[아시아경제 차민영 기자] AK플라자는 지난달 30일 수원점에 스포츠 토탈샵 ‘아디다스 스타디움’을 오픈했다고 3일 밝혔다.

아디다스 스타디움은 ‘오리지널’, ‘트레이닝’, ‘애슬레틱스’, ‘우먼스’, ‘풋볼’ 라인 등 아디다스에서 출시한 모든 라인의 신상품을 한자리에서 만나 볼 수 있는 대형 콘셉트 매장이다.

오픈 프로모션으로 수원점은 오는 12일까지 AK멤버스 고객을 대상으로 시즌오프 적용 상품 구매하면 10% 추가 세일을 제공한다. 노세일 신상품의 경우 정상가격에서 20% 세일 혜택을 부여한다. 또 매장에서 20만원 이상 구매한 고객에게 ‘아디다스 쇼퍼백’을 매일 20명 한정으로 증정한다. 이밖에 수원점 단독 상품으로 인기 슈즈 모델인 ‘울트라부스트20’을 각 50명 선착순으로 10만9500원에 판매한다.

한편, AK플라자 수원점은 최근 애슬레저룩 수요에 힘입어 경기 남부 최고의 ‘스포츠&레져’ 쇼핑 타운을 목표로 매장을 정비하고 지속적으로 마케팅하고 있다. 수원점의 ‘스포츠&레져’ 매장 약 1200평 규모로 70여개의 유명 스포츠 브랜드들이 입점해 있다. 지난 5월에는 약 300평 규모의 ‘나이키 스포츠 플러스’ 매장이 오픈했다.

AK플라자 수원점 관계자는 “최근 지역 내 스포츠 브랜드의 수요가 증가하고 있는 상황”이라면서 “AK플라자 수원점 4층을 경기도 최고의 스포츠 쇼핑 성지로 만들 것” 이라고 전했다.

