양준혁 야구해설가 금천구민 생활체육 활성화 지원

금천구, 더텐스포츠(대표 양준혁)와 생활체육활성화 업무협약

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 지역 생활체육 활성화를 위해 2일 오전 구청 소회의실에서 ‘더텐스포츠(대표 양준혁)’과 업무 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 유성훈 구청장과 현재 야구해설가로 활동하고 있는 양준혁 더텐스포츠 대표를 비롯한 관계자들이 참석했다.

구와 더텐스포츠는 이번 업무협약을 시작으로 야구, 축구 등 스포츠 활동을 위한 인프라 운영, 프로그램 운영 등을 통해 청소년들의 체력증진은 물론 올바른 정서를 함양하는데 기여, 소외계층 재능기부를 통한 나눔 문화 확산에 함께 협력해 나가기로 했다.

한편, 더텐스포츠는 사회취약계층 어린이를 위한 체육활동 지원사업, 엘리트 운동 및 팀 지원 사업, 멘토리 프로그램 운영, 야구단 운영 용품 지원 등을 추진, 국내 생활체육활성화와 소외계층 재능기부를 통한 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

유성훈 금천구청장은 “이번 협약은 아동 청소년과 소외계층 지원에 의의를 두고 있지만 더 나아가 생활체육과 엘리트 체육의 상생발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대한다”며 “구에서도 체육 인프라 확대를 통해 지역 생활체육 활성화와 구민들의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.

