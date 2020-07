[아시아경제 박종일 기자] 민선 7기 목민관클럽 제10차 정기포럼이 ‘포스트 코로나19, 뉴노멀 시대 전망과 새로운 기회’란 주제로 2일 경기도 여주시 여주박물관 강의실에서 열렸다.

포럼은 전국 20여 명의 기초지자체장들이 참여한 가운데 온라인 화상회의로 진행됐다.

이날 코로나19 시대 지방재정 영향과 대응, 경제와 일자리 전망, 기초지자체 준비 전략 등에 대한 강의와 사례 발표, 토론이 이어졌다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr