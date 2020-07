[아시아경제 임혜선 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 대구 경명여고 3학년 학생 A양이 다닌 학원 관계자와 수강생 등 7명이 추가로 감염됐다고 2일 밝혔다.

방역당국은 확진 판정을 받은 A양이 다닌 대구 중구 연기학원과 학교 관계자 300여명에 대한 검사를 했다. 결과에 따라 확진자가 늘어날 것으로 예상된다. 또 추가 확진자 중 학생 3명이 각기 다른 학교에 다니는 것으로 확인, 등교 중지 대상 학교가 늘어날 것으로 전망된다.

A양이 다니는 학교는 전교생 등교를 중지하고 원격수업으로 대체했다. 대구시교육청은 검사 결과를 지켜보고 다음주 등교수업 여부를 결정할 방침이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr