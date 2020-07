"조작 방송 맞다"…130만 유튜버 송대익, '배달원 먹튀' 영상 사과

"오로지 제 욕심으로 인해 일어난 일이다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 자신의 유튜브 채널 영상에서 '배달원 먹튀'를 주장한 유튜버 송대익(27)이 조작을 인정했다.

송대익은 1일 유튜브 채널에 올린 영상을 통해 "해당 영상은 전적으로 연출된 영상이며 제 영상으로 인해 피해를 본 해당 브랜드 관계자분들과 점주분들께 진심으로 죄송하다는 말씀 전한다"고 말했다.

그는 "변명할 여지 없이 오로지 제 욕심으로 인해 일어난 일이다"라며 "가벼운 마음으로 영상을 제작해 시청자분들께 실망 끼쳐드린 점 죄송하다"고 전했다.

앞서 송대익의 조작 방송 논란은 지난달 28일 그가 "배달 음식이 도착했는데 배달 내용물을 누가 빼먹었다"는 내용의 영상을 올리면서 파문이 일었다. 송대익은 먹방, 일상 등을 업로드하는 유튜버로 구독자가 134만명에 달한다.

영상에서 그는 먹다 만듯한 치킨과 2조각이 모자란 피자를 보이며 "배달원이 치킨과 피자 일부를 빼먹었다"고 말했다. 또 매장에 전화해 환불을 요구하는 모습까지 영상에 담았다.

그러나 방송 후 조작 의혹이 제기됐다. 이튿날 또 다른 유튜버 정배우가 "직접 사장님들과 통화했는데 절대 있을 수 없는 일이라고 했다"며 "본사에 연락을 취했더니 송대익씨가 한 행동은 심각한 명예훼손이고, 가게 운영에 큰 피해를 줄 수 있다는 답을 받았다"는 영상을 올리면서부터다.

송대익의 영상에서는 브랜드명이 공개되지 않았지만, 정배우를 통해 조작 영상으로 피해를 본 업체가 '피자나라 치킨공주'라는 사실이 알려졌다. 정배우가 방송에서 공개한 업체는 "현 시간까지 매장을 확인한 결과 사실이 아니다”며 “죄 없는 가맹점을 향한 악의적인 모함에 유감을 표한다"고 밝혔다.

피자나라치킨공주 측은 송대익을 상대로 법적 조치에 나설 예정이다. 업체 측은 공식 홈페이지에 올린 공지문에서 "전국 매장을 확인한 결과 (송대익의 주장은) 사실무근으로 확인됐다"며 "모두가 힘든 시기를 어렵게 이겨내고 있는 상황에서 전국 가맹점의 피해를 야기한 점에 대해 본사는 민형사상 강력한 법적 대응을 준비 중"이라고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr