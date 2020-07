"가해자 엄벌하겠다" 최숙현 선수 극단적 선택에 정치권도 '분노'

미래통합당, 故 최숙현 선수 사망 사건 '진상조사·재발방지 TF' 구성

정의당 "체육계 폭력 좌시할 수 없어"

대한체육회 "가해자 체육계에 발 들일 수 없도록 엄중한 조처할 것"

[아시아경제 허미담 기자] 트라이애슬론(철인3종) 국가대표 출신 고(故) 최숙현 선수가 가혹행위에 시달리다 극단적인 선택을 한 사실이 알려지면서 사회적 공분을 사고 있다. 정치권에서도 가해자의 엄벌을 촉구하며 체육계 성폭력과 폭행 근절 대책을 내놓고 있다.

최 선수의 사망 소식은 봅슬레이 스켈레톤 국가대표팀 총감독 출신인 이용 미래통합당 의원의 기자회견에 의해 알려졌다.

이 의원은 1일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지난 26일 새벽, 23세의 어리고 어린 고 최숙현 선수가 숙소에서 뛰어내렸다"고 전했다.

이 의원은 "고 최숙현 선수가 엄마에게 마지막으로 남긴 말은 '엄마 사랑해' '그 사람들 죄를 밝혀줘'였다. 대체 '그 사람들'이 누구인가"라며 "그 사람들은 다른 누구도 아닌 같은 직장운동부에 속한 경주시청 감독과 팀 닥터, 일부 선수들이었다. 하지만 대한체육회·대한철인3종경기협회·경북체육회·경주시청·경주경찰서 그 누구도 고 최숙현 선수의 말에 귀를 기울여주지 않았다"고 목소리를 높였다.

이어 "대한체육회 스포츠 인권센터에 폭행·폭언에 대해 신고를 하고 조사를 독촉했으나 하염없이 시간만 끌었고 대한체육회와 대한철인3종경기협회에 진정서를 보내봤지만 아무런 사후조치가 없었다"며 "경북체육회는 비리를 발본색원하지 않고 오히려 고 최숙현 선수 부친에게 합의를 종용하고 사건을 무마시키려고만 했다"고 비판했다.

그러면서 이 의원은 "'아무도 자신의 얘기를 들어주지 않는다', '세상 어디에도 내 편은 없다'는 좌절감은 결국 그를 극단적 선택에 이르게 만들었다"며 "누가 이 선수를 죽음으로 내몰았는지 철저한 수사와 가해자들의 엄중처벌을 촉구한다"고 말했다.

이 의원은 2일 최 선수 사건의 진상규명을 위해 당 차원의 태스크포스(TF)를 구성하기도 했다. '최숙현 선수 TF'에는 이 의원과 김석기·이양수·김승수·김웅·김예지·정희용·배현진 의원이 참여했다.

이 의원은 이날 국회 소통관 기자회견을 통해 "이번 사건을 당 차원에서 TF를 구성해 대응하겠다"며 "가해자에 대한 엄중한 처벌을 요구하고, 이런 사태가 발생하지 않게 특단의 대책을 마련하겠다"고 말했다.

이어 "두 명의 피해자 진술을 확보한 상황이고, (최 선수를) 한 달간 10일 이상 폭행하고, 극한 상황까지 몰아 가 극단적 선택을 하게 만들겠다는 폭언도 (최 선수가) 들었다고 한다"며 "유가족이 요청하신 '최숙현법'도 조속히 제정하겠다"고 밝혔다.

정진석 통합당 의원 역시 최 선수 사건에 대해 목소리를 냈다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 최 선수의 사망 사건을 언급하며 "더 이상 이러한 문제를 방치해서는 안 된다. 감독과 코치, 학교와 정부, 우리 사회구성원 모두가 나서야만 한다"고 했다.

이어 "체벌과 폭력으로 만들어진 메달에 환호할 국민은 없다"면서 "저부터 진지하게 전문가들과 머리를 맞대고 대책을 고민하겠다. 그리고 '그 사람들의 죄'를 기필코 밝혀내 응분의 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

정의당 또한 가해자들에 대한 철저한 조사와 엄중한 처벌을 요구했다.

김종철 정의당 선임대변인은 이날 브리핑을 통해 "더 이상 체육계의 폭력을 좌시할 수 없다"면서 "직접적인 가해자들뿐 아니라 이 사건을 묵인, 방조, 무마하려 했던 의혹이 있는 당사자들도 책임을 져야 한다"고 말했다.

이어 "경주시청과 대한체육회, 대한철인3종경기협회 등의 관련자들에게도 과연 선수 보호를 위해 최선을 다했는지, 사건을 무마하고 단속하려 했던 책임은 없는지 따져 물어야 한다"면서 "희생자가 더는 나오지 않도록 체육계 폭력에 대한 '제2의 미투운동'이 시작돼야 한다"고 강조했다.

앞서 지난달 26일 오전 부산의 한 숙소에서 최 선수는 '나를 괴롭혔던 사람들의 죄를 밝혀달라'는 문자메시지를 가족에게 남기고 숨진 채 발견됐다.

경북 경산시 경북체육고등학교를 졸업한 최 선수는 2017년과 2019년 경주시청 직장운동부에서 활동하다 올해 초 부산시청팀으로 자리를 옮겼다.

유족들은 최 선수가 전 소속팀인 경주시청에서 감독과 팀닥터, 일부 선배들로부터 지속적인 가혹행위와 괴롭힘 등을 당해 왔다고 주장했다.

한편 대한체육회는 이날 보도자료를 통해 가해자들의 엄벌하겠다고 약속했다.

대한체육회는 "스포츠에 있어 인권이 최우선이라는 원칙을 다시금 상기하고 스포츠 폭력·성폭력 사건 대책에 대한 개선의 여지를 돌아봄으로써 다시는 이와 같은 안타까운 사건이 발생하지 않도록 엄중한 조처를 할 것"이라며 "특히 이번 사건의 가해자에 대해서는 오는 6일 대한철인3종협회 스포츠공정위원회를 통해 중징계로 단호히 처벌하여 다시는 체육계에 발을 들일 수 없도록 하겠다"고 전했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살예방상담전화 1393, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr