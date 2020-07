7월에도 혜택 풍성…TS샴푸, ‘TS올인원키트’ 증정 이벤트 이어간다

일명 ‘손흥민샴푸’, ‘연아샴푸’로 널리 알려진 ‘TS샴푸’의 제조 및 판매회사 TS트릴리온(대표 장기영)이 지난 6월부터 각 방송사마다 월 1회씩 실시간 방송 시에 제공해 온 ‘TS올인원키트’를 7월에도 증정할 예정이다.

간편하게 휴대할 수 있는 ‘TS올인원키트’를 받아보기 위해서는 각 홈 사별 판매 방송 일정을 사전에 확인해 두는 것이 좋다. 7월 첫 방송은 7월 5일(일) 오후 6시 30분부터 롯데홈쇼핑을 통해 진행된다.

‘TS올인원키트’는 TS트릴리온의 대표 브랜드 ‘올뉴플러스TS샴푸’, ‘올뉴플러스TS트리트먼트’, ‘TS바디워시’, ‘TZ물푸레맑은폼클렌저’ 등 4가지 제품으로 구성돼 있다. 언제 어디서든 간편하게 사용하기 좋다.

여름 휴가철을 앞둔 요즘, 미리 준비해 두는 것도 좋다. ‘TS올인원키트’는 기존 홈쇼핑 패키지(TS샴푸 500g 4개, 100g 4개, 6g 파우치 4개 및 더블 세트 구성) 구매 시 함께 증정된다.

TS트릴리온 홈쇼핑 담당자는 “항상 소비자들의 니즈와 눈높이에 맞춰온 TS는 지난해 소비자들에게 인기를 얻었던 아이템 중 하나인 TS올인원키트를 이번 여름 홈쇼핑 방송을 위해 별도로 준비하게 되었다”면서 배경을 설명하며, “TS의 대표 브랜드 TS샴푸는 물론 신제품인 TZ물푸레맑은폼클렌저를 경험해 볼 수 있을 것이다. 곧 출시될 예정으로, 소비자들에게 먼저 경험할 수 있는 기회를 드리고자 한다. TS올인원키트는 소비자들의 기대에 부족함이 없을 것이다. 앞으로도 TS에 대한 많은 사랑 부탁드린다”라고 당부도 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr