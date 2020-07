한국도로공사 지리산(광주)주유소가 신종 코로나바이러스 확산예방을 위하여, 방문고객에게 손소독제 제공 및 차량용 소독제를 판매 한다고 밝혔다.

최근 코로나바이러스의 발병으로 이에 대응하고자 지리산(광주방향)주유소에서는 고객접점에 손소독제 비치 및 일일 자체방역 외에 전문업체를 통한 소독까지 시행하고 있다.

지리산(광주방향)주유소 박윤석 소장은 “최근 코로나 바이러스 확산에 신속하게 대처 하겠다“며, ”주유소를 이용하는 고객 분들께 안심하고 주유를 할 수 있는 환경을 조성하도록 노력하겠다.”고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr